Вышел трейлер еще одного фильма о Чарльзе Мэнсоне: видео

Компания IFC Films представила первый трейлер фильма о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне и его секте "Семья" - "Так сказал Чарли".

Режиссером картины стала Мэри Хэррон, которая до этого сняла "Американского психопата" с Кристианом Бэйлом. Главную роль исполнил актер Мэтт Смит, известный по сериалу "Доктор Кто".

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Фильм повествует о последовательницах Мэнсона. По сюжету, криминалист Карлин Фейт работает с тремя женщинами, приговоренными к длительному тюремному заключению: Лесли Ван Хутен, Патрисией Кренвинкел и Сюзан Аткинс, которые спустя годы продолжают считать Мэнсона богом на земле.

Премьера картины назначена на 10 мая.

Напомним, на совести Чарли Мэнсона и "Семьи" - минимум девять человек, в том числе жена режиссера Романа Полански Шэрон Тэйт. В 1969 году 26-летнюю женщину жестокого убили члены банды, причем Тэйт была на последнем месяце беременности. Сам Мэнсон в этом убийстве не участвовал.

Один из самых известных серийных убийц в мире умер 20 ноября 2011 года в большице американского округа Керн.

5 февраля вышел трейлер фильма ужасов "Призраки Шэрон Тейт".

В 2004 году на телеэкраны вышел фильм "Хелтер Скелтер" - ремейк одноименного фильма 1976 года. Эта картина, в свою очередь, является экранизацией книги американского юриста Винсента Буглиози о Мэнсоне и его секте.

Кроме того, на 9 августа - дату убийства Тэйт - назначена премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", также рассказывающего о Мэнсоне.