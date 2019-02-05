Вышел трейлер фильма ужасов о жене режиссера Полански: видео

Вышел трейлер фильма ужасов "Призраки Шэрон Тейт", основанного на реальной истории убийства жены польско-французского режиссера Романа Полански. Видео опубликовано на канале Saban Films в YouTube.

Фильм с Хилари Дафф в главной роли рассказывает об актрисе и модели Шэрон Тейт. В 1969 году, 26-летнюю женщину на последнем месяце беременности жестоко убили члены банды американского преступника Чарльза Мэнсона.

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Поговаривают, что на создание фильма автора вдохновили слова Тэйт о том, что она видела "сны о призраках, которые предвидели ее смерть от рук последователей сатанинского культа".

В фильме также сыграли Лидия Херст и Джонатан Беннетт. Режиссурой ленты занимался Дэниэл Фаррандс.

Точная дата выхода картины в прокат пока неизвестна. Предполагается, что она выйдет весной 2019 года.

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