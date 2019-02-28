Вышел украинский трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс" - видео

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Премьера ленты запланирована на лето 2019 года

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В сети появился дублированный трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс". Ролик опубликован на канале компании-дистрибьютора Ukrainian Film Distribution в YouTube.

Ожидается, что одна из ключевых героинь, которую играет Дженнифер Лоуренс, в фильме погибнет.

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Продюсер и режиссер Саймон Кинберг решил показать смерть в самом начале нового трейлера, чтобы все поняли - "Темный феникс" не похож на остальные фильмы о Людях Икс. Таким образом он отметил, что Джин Грей (Темный феникс) угрожает абсолютно всем, включая своих давних друзей.

Сюжет расскажет телезрителям больше о юности и становлении Джин, а также появлении в ней силы.

В фильме также снялись Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс и другие звезды "Людей Икс". Премьера "Темного Феникса" пройдет летом 2019 года. 

Премьера ленты запланирована на лето 2019 года.

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Теги: кино, видео, трейлер, люди икс, Темный феникс
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