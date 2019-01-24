Вышиванки в Давосе: первый модный показ в истории форума - видео

В Украинском доме в Давосе состоялся первый в истории Международного экономического форума модный показ. Свои платья-вышиванки продемонстрировала украинский дизайнер и предприниматель Юлия Магдыч. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

"Изначально организаторы (Украинского дома - ред.) предложили разработать форму для девушек, которые будут встречать гостей в Давосе и платки для подарков женщинам-лидерам", - рассказала она Liga.net.

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Магдыч добавила, что идея с показом возникла в процессе создания образов.

"И это очень символично, что это показ именно вышиванок", - отметила дизайнер.

Она уточнила, что ей хотелось показать весь "творческий потенциал Украины и обратить внимание инвесторов международных и местных на то, что в Украину нужно инвестировать - в ее интеллектуальный потенциал, в ее творческий потенциал".

Ранее сегодня сообщалось, что кандидат в президенты Игорь Шевченко попал в неловкую ситуацию на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, когда пытался взять несколько бесплатных шапок вместо одной.