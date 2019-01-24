Кандидат в президенты Украины попался в Давосе на шапках: видео

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Игорь Шевченко решил набрать для друзей бесплатных шапок в Давосе

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Кандидат в президенты Игорь Шевченко попал в неловкую ситуацию на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, когда пытался взять несколько бесплатных шапок вместо одной. Об этом он сам рассказал в своем Facebook.

Сначала, еще 22 января, Шевченко разместил видео о том, что для посетителей Давоса организаторы предусмотрели возможность получить бесплатную шапку. Соответствующие "автоматы" разместили в районе проведения форума.

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После этого, по словам кандидата в президенты, его знакомые обратились к нему с просьбой привезти им такую же шапку.

"Такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко, если бы не прибегнул к "шапочным махинациям" ради друзей", - написал Шевченко.

По словам политика, он проснулся в 6 утра и пошел за шапками. Взяв сразу четыре, понял, что "мало взял", и вернулся еще за одной.

"Вернулся взять еще, но не тут-то было. Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал). Сказал, что я взял достаточно и должен уйти", - рассказал Шевченко.

Однако кандидат в президенты все же смог уговорить охранника позволить взять еще одну шапку.

Фото с пятью шапками Шевченко озаглавил "Давосские трофеи".

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Теги: выборы, кандидат, давос, игорь шевченко, шапка
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