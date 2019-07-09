Звезда YouTube попугай Снежок реально танцует - ученые: видео

Популярный в свое время YouTube-попугай Снежок по-настоящему танцует, а не просто трясется и двигается под музыкальный бит без какой-либо системы. К такому выводу пришли исследователи-нейробиологи из университета Сан-Диего во главе с Джоанной Кин, пишет ScienceAlert.

Snowball стал звездой YouTube более 10 лет назад, и сразу же привлек внимание биологов тем, как лихо он отплясывает под музыкальные хиты 1980-1990 годов. Ученые заподозрили, что это не просто хаотичные движения.

Авторам исследования удалось выделить в танцах желтохохлого какаду Элеоноры 14 отдельных элементов и две их связки. Причем движения попугая каждый раз были разными, хотя ученые включали ему одни и те же музыкальные проигрыши. Таким образом, пришли они к выводу, Снежок сам придумывает новые движения.

Пояснить такое поведение какаду они пока не в состоянии. Считается, что он может как копировать движения хозяина, так и "придумывать" танцевальные па самостоятельно. Второе может говорить о его социальном поведении, ведь танец - это также и средство общения.

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Видео: Cell Press и BirdLoversOnly