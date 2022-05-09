Автотрасса Киев-Полтава восстановлена. Движение открыто и для грузовиков
Автосообщение между Киевом и Полтавой дорогой М-03 восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
В частности, в Киевской области возле села Борщев построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом.
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Временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и грузовой транспорт. Это критически важно – магистраль М-03 является одной из ключевых в стране, уточнили в министерстве.
"Пока в стране идет война логистические связи на освобожденных территориях налаживаем благодаря временным объездным путям и переправам. Они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, освобожденных от российских оккупантов", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
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