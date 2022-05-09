Автотрасса Киев-Полтава восстановлена. Движение открыто и для грузовиков

Автосообщение между Киевом и Полтавой дорогой М-03 восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В частности, в Киевской области возле села Борщев построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и грузовой транспорт. Это критически важно – магистраль М-03 является одной из ключевых в стране, уточнили в министерстве.

"Пока в стране идет война логистические связи на освобожденных территориях налаживаем благодаря временным объездным путям и переправам. Они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, освобожденных от российских оккупантов", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

7 мая в Бучу, Ирпень, Ворзель, Бородянку начинают курсировать пригородные поезда.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.