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В Бучу, Ирпень, Ворзель, Бородянку начинают курсировать пригородные поезда

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 19:05
В Бучу, Ирпень, Ворзель, Бородянку начинают курсировать пригородные поезда - Фото
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзалізниця восстановила железнодорожный мост через реку Ирпень. С сегодняшнего дня через мост возобновляется движение пригородных поездов, курсирующих в деоккупированные Бучу, Ирпень, Ворзель, Бородянку и другие. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

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С 7 мая начинает ежедневно курсировать поезд №6630 Бородянка – Святошино. Он будет отправляться из Бородянки в 19:10 и прибывать на станцию Святошино в 20:11.

С 8 мая начнут курсировать следующие поезда:

  • №6603 Святошино – Бородянка будет отправляться со станции Святошино в 05:20 и прибывать в Бородянку в 06:27;
  • №6608 Бородянка – Святошино будет отправляться из Бородянки в 06:40 и прибывать на станцию ​​Святошино в 07:40;
  • №6619 Святошино – Бородянка будет отправляться со станции Святошино в 17:52 и прибывать в Бородянку в 18:59.

Поезда будут делать остановки на станциях Макийчуково, Клавдиево, Немешаево, Кичеево, Ворзель, Стеклозаводская, Буча, Лесная Буча, Ирпень, Беличи, Новобеличи. На станции Святошин возможны удобные пересадки на кольцевую электричку как в направлении Сырца, Почайной и Троещины, так и Центрального железнодорожного вокзала, Выдубичей и Дарницы.

В ближайшие дни также планируется возобновить курсирование поездов дальнего сообщения по восстановленному мосту в направлении Коростеня. Рассматривается 12 маршрутов, из них три международные.

Читайте также: Между Ирпенем и Киевом открыли временный мост вместо взорванного

Вадим Ребрина
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укрзалізниця буча ирпень Ворзель
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