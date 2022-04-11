Между Ирпенем и Киевом открыли временный мост вместо взорванного

В понедельник, 11 апреля, в Киевской области открыли временный насыпной мост в селе Романовка, который соединяет город Ирпень с Киевом. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Временный мост на дороге Р-30 находится рядом с тем, который взорвали во время наступления России на столицу Украины и где прятались люди, ожидая эвакуации из Ирпеня. Новую переправу построили через пять дней работы в круглосуточном режиме.

Протяженность временного моста – 245 метров, его ширина – 9 метров. Для того чтобы построить переправу, использовали более 9 тысяч тонн насыпных материалов.

Министерство инфраструктуры сообщало, что в Киевской области разрушены еще четыре важных моста : на дороге М-06 в Стоянке, мост между Бучей и Ирпенем, на дороге М-07 в Гостомеле, а также мост через реку Буча на дороге Т-10-01.

На восстановление каждого моста потребуется примерно два-три месяца.

Андрей Водяный

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