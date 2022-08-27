Более 40% украинцев, приехавших в Британию с начала войны, нашли там работу
Четыре из десяти украинцев, приехавших в Великобританию с начала войны, уже нашли работу. Об этом пишет ВВС со ссылкой на данные британского Бюро национальной статистики (ONS).
Доля граждан Украины, работающих в Британии, выросла с 9% в апреле до 42% – в начале августа.
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У 37% украинцев достаточно денег, чтобы прокормить себя в течение следующих трех месяцев, добавляют в ONS.
Всего из Украины в Великобританию приехали более 100 000 человек по двум визовым программам – "Воссоединение с семьей" и "Дом для украинцев".
По первой программе спонсором британской визы для своих родственников могут стать проживающие в Британии украинцы, по второй – спонсором визы может быть любой житель Британии, независимо от гражданства.
При этом человеку необходимо иметь разрешение на пребывание не менее шести месяцев и иметь свободную комнату, квартиру или дом.
- 12 июля Шотландия на три месяца приостановила программу приема украинцев из-за нехватки жилья.
- По итогам июля, благодаря выехавшим украинцам, уровень безработицы в Польше упал до 32-летнего минимума.
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