Более 40% украинцев, приехавших в Британию с начала войны, нашли там работу

Четыре из десяти украинцев, приехавших в Великобританию с начала войны, уже нашли работу. Об этом пишет ВВС со ссылкой на данные британского Бюро национальной статистики (ONS).

Доля граждан Украины, работающих в Британии, выросла с 9% в апреле до 42% – в начале августа.

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У 37% украинцев достаточно денег, чтобы прокормить себя в течение следующих трех месяцев, добавляют в ONS.

Всего из Украины в Великобританию приехали более 100 000 человек по двум визовым программам – "Воссоединение с семьей" и "Дом для украинцев".

По первой программе спонсором британской визы для своих родственников могут стать проживающие в Британии украинцы, по второй – спонсором визы может быть любой житель Британии, независимо от гражданства.

При этом человеку необходимо иметь разрешение на пребывание не менее шести месяцев и иметь свободную комнату, квартиру или дом.

12 июля Шотландия на три месяца приостановила программу приема украинцев из-за нехватки жилья.

По итогам июля, благодаря выехавшим украинцам, уровень безработицы в Польше упал до 32-летнего минимума.

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Роман Брыль

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