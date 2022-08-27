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Более 40% украинцев, приехавших в Британию с начала войны, нашли там работу

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 18:54
Более 40% украинцев, приехавших в Британию с начала войны, нашли там работу - Фото
Фото: depositphotos.com

Четыре из десяти украинцев, приехавших в Великобританию с начала войны, уже нашли работу. Об этом пишет ВВС со ссылкой на данные британского Бюро национальной статистики (ONS).    

Доля граждан Украины, работающих в Британии, выросла с 9% в апреле до 42% – в начале августа. 

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У 37% украинцев достаточно денег, чтобы прокормить себя в течение следующих трех месяцев, добавляют в ONS. 

Всего из Украины в Великобританию приехали более 100 000 человек по двум визовым программам – "Воссоединение с семьей" и "Дом для украинцев". 

По первой программе спонсором британской визы для своих родственников могут стать проживающие в Британии украинцы, по второй – спонсором визы может быть любой житель Британии, независимо от гражданства. 

При этом человеку необходимо иметь разрешение на пребывание не менее шести месяцев и иметь свободную комнату, квартиру или дом. 

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Роман Брыль
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Великобритания война беженцы украинцы занятость
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