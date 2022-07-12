Шотландия на три месяца приостановит программу приема украинцев. Не хватает жилья

Шотландия приостановит на три месяца программу поддержки украинцев, покинувших страну с начала войны, из-за нехватки подходящего жилья. Об этом пишет The Guardain.

На данный момент 4666 из 7000 украинцев, прибывших в Шотландию, получают поддержку по программе спонсорства от местного правительства, которая была запущена 18 марта. Ожидается, что в ближайшие месяцы в Шотландию могут приехать еще 18 000 украинцев.

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Если число украинцев будет увеличиваться в таком темпе, местным властям, возможно, придется прибегнуть к экстренному размещению, которое, по словам правительства, не соответствует "теплому шотландскому приему", который они стремились предложить травмированным войной людям.

Начиная с 13 июля, украинцам, чтобы остаться в Шотландии необходимо будет предварительно получить разрешение от Министерство внутренних дел Великобритании.

По состоянию на 5 июля количество заявлений на получение визы, в которых Шотландия указана в качестве спонсора, выросло на 21% по сравнению с предыдущей неделей, количество выданных виз выросло на 27%, а число прибывающих по схеме поддержки Шотландии выросло на 20%.

Шотландское правительство обеспечило дополнительное размещение в гостиницах и университетских городках, а начиная с июля, зафрахтовало на шесть месяцев пассажирское судно с 739 номерами для предоставления дополнительного временного жилья.

11 июля еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон сообщила, что из Евросоюза выехали 3 млн украинцев, покинувших страну в первые месяцы войны.

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Роман Брыль

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