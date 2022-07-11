Из Евросоюза домой вернулись уже 3 млн украинцев – еврокомиссар

Из Евросоюза выехали 3 млн украинцев, покинувших страну в первые месяцы войны. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон на пресс-конференции в Праге.

"По нашим данным в Евросоюз въехало 6,7 млн украинцев и примерно 3 млн уже вернулись назад. Заявку на временную защиту подали 3,7 млн украинцев", – сказала Йохансон.

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