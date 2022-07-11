Из Евросоюза домой вернулись уже 3 млн украинцев – еврокомиссар
Из Евросоюза выехали 3 млн украинцев, покинувших страну в первые месяцы войны. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон на пресс-конференции в Праге.
"По нашим данным в Евросоюз въехало 6,7 млн украинцев и примерно 3 млн уже вернулись назад. Заявку на временную защиту подали 3,7 млн украинцев", – сказала Йохансон.
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Еврокомиссар уточнила, что цифры не досконально точные, так как часто украинцы подавали заявки сначала в одной стране ЕС, потом в другой. Или не подавали заявки вовсе, или подали заявку, но уже уехали.
"Так что приблизительно 3,2- 3,7 млн украинцев находятся сейчас на территории ЕС", – сказала Йохансен.
Она добавила, что наибольшее бремя наплыва украинцев испытала на себе Чехия, если рассчитывать количество беженцев на душу населения принимающей сраны.
На втором месте – Польша, третьем - Эстония, четвертая – Литва, пятая – Болгария, шестая – Латвия.
- В Польше нашел работу каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины – это уникально.
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