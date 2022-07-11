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Из Евросоюза домой вернулись уже 3 млн украинцев – еврокомиссар

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 21:04
Из Евросоюза домой вернулись уже 3 млн украинцев – еврокомиссар - Фото
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон (Фото: скриншот EU2022_CZ/Twitter)

Из Евросоюза выехали 3 млн украинцев, покинувших страну в первые месяцы войны. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон на пресс-конференции в Праге. 

"По нашим данным в Евросоюз въехало 6,7 млн украинцев и примерно 3 млн уже вернулись назад. Заявку на временную защиту подали 3,7 млн украинцев", – сказала Йохансон. 

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Еврокомиссар уточнила, что цифры не досконально точные, так как часто украинцы подавали заявки сначала в одной стране ЕС, потом в другой. Или не подавали заявки вовсе, или подали заявку, но уже уехали. 

"Так что приблизительно 3,2- 3,7 млн украинцев находятся сейчас на территории ЕС", – сказала Йохансен. 

Она добавила, что наибольшее бремя наплыва украинцев испытала на себе Чехия, если рассчитывать количество беженцев на душу населения принимающей сраны.

На втором месте – Польша, третьем - Эстония, четвертая – Литва, пятая – Болгария, шестая – Латвия.  

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Роман Брыль
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евросоюз еврокомиссар миграционный кризис беженцы из Украины Ильва Йохансон
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