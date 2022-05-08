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В Польше нашел работу каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины – это уникально

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 05:13
В Польше нашел работу каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины – это уникально - Фото
Фото: EPA-EFE/Wojtek Jargilo

В Польше каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины уже нашел работу. Это уникальное явление мирового масштаба в сфере беженцев. Об этом сообщил замминистра внутренних дел и администрации Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер, передает Polskie radio.

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Шефернакер заявил, что правительство Польши с партнерами работает над системным решением, которое даст возможность беженцам из Украины адаптироваться и стать самостоятельными в новой стране.

По информации Шефернакера, в базе данных PESEL (идентификационный номер) зарегистрировано 400 000 человек трудоспособного возраста из Украины; более 100 000 из них (то есть каждый четвертый человек), уже легально работают в Польше.

"Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде", – подчеркнул он.

Шефернакер отметил, что беженцы из Украины пытаются самостоятельно арендовать жилье. При этом он заверил, что в разных типах центров госкомпаний, правительства и местного самоуправления еще есть резерв на несколько десятков тысяч мест для размещения беженцев.

Уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины напомнил, что Польша пока не получила от Евросоюза никаких средств, которые можно было бы использовать для помощи украинцам.

Шефернакер добавил, что Польша предлагает создать дополнительный фонд ЕС для помощи беженцам из Украины.

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Наталия Медведева
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польша беженцы
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