Бывший глава Укрэксимбанка, уволенный за нападение на журналистов, получил новую должность
Бывший председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, уволенный осенью 2021 года за нападение на журналистов, получил должность в другой государственной компании.
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На сайте Украинской финансовой жилищной компании сообщается, что с 11 ноября Мецгер – глава ее правления.
"Председателем правления частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания" избран Евгений Мецгер. Такое решение наблюдательный совет общества принял сегодня, 11 ноября, на своем заседании", – говорится в сообщении.
Укрфинжилье обеспечивает функционирование рынка ипотечного кредитования и механизм доступных кредитов на жилье для населения.
- В октябре 2021 года Мецгеру сообщили о подозрении в препятствовании деятельности журналистов и незаконном содержании людей.
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