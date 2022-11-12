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Бывший глава Укрэксимбанка, уволенный за нападение на журналистов, получил новую должность

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 11:55
Бывший глава Укрэксимбанка, уволенный за нападение на журналистов, получил новую должность - Фото
Фото: Facebook / Евгений Мецгер

Бывший председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, уволенный осенью 2021 года за нападение на журналистов, получил должность в другой государственной компании.

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На сайте Украинской финансовой жилищной компании сообщается, что с 11 ноября Мецгер – глава ее правления.

"Председателем правления частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания" избран Евгений Мецгер. Такое решение наблюдательный совет общества принял сегодня, 11 ноября, на своем заседании", – говорится в сообщении.

Укрфинжилье обеспечивает функционирование рынка ипотечного кредитования и механизм доступных кредитов на жилье для населения.

В октябре 2021 года журналисты "Схем" сообщили , что на заранее запланированном интервью задали вопрос председателю правления Укрэксимбанка Мецгеру, которое ему "не понравилось". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, скрутили оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета.

Читайте также: Мецгер, Схемы, off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка

Андрій Водяний
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Евгений Мецгер Укрфинжилье
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