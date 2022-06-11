Донецкая область осталась без электричества из-за обстрелов – ОВА

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил , что из-за боевых действий обесточен север Донецкой области, включая Бахмутский и Краматорский районы.

"В результате российских обстрелов были повреждены электролинии в районе Торецка, что в свою очередь привело к отключению подстанций НЭК "Укрэнерго" на территории области", – уточнил глава ОВА.

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