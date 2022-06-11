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Донецкая область осталась без электричества из-за обстрелов – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 18:34
Донецкая область осталась без электричества из-за обстрелов – ОВА - Фото
Фото: depositphotos.com

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что из-за боевых действий обесточен север Донецкой области, включая Бахмутский и Краматорский районы. 

"В результате российских обстрелов были повреждены электролинии в районе Торецка, что в свою очередь привело к отключению подстанций НЭК "Укрэнерго" на территории области", – уточнил глава ОВА.  

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Без электричества Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут – все крупнейшие города на свободной территории Донбасса.  

Сейчас специалисты Бахмутского регионального центра обслуживания электросетей работают над восстановлением электроснабжения.  

"Россияне целенаправленно обстреливают объекты критической инфраструктуры, чтобы усложнить жизнь тем, кто до сих пор остается в области", – сказал Кириленко. 

Он добавил, что электричество восстановят, как только позволит ситуация.  

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Роман Брыль
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НЭК Укрэнерго Донецкая область электричество Павел Кириленко донецкая ова
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