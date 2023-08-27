FT: Основатель Яндекса сделал антивоенное заявление в надежде на снятие санкций

Сооснователь российской ИТ-компании Яндекс Аркадий Волож надеется, что осуждение российской войны против Украины поможет ему выйти из-под санкций. Об этом сообщила газета Financial Times.

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Она пишет, что Волож уже направил властям Евросоюза официальный запрос об исключении из санкционных списков.



Ожидается, что официальные лица Евросоюза рассмотрят и обсудят запрос в сентябре.

15 сентября санкционные списки будут в очередной раз продолжаться, и Волож надеется, что его имя оттуда уберут.

"Честно говоря, сложно представить, что еще он мог бы сделать [, чтобы остановить войну]. И сотни других попавших под санкции российских бизнесменов внимательно наблюдают за тем, что сделает Брюссель", – сказал собеседник FT из окружения Воложа.

По его словам, Волож с самого начала был против войны, но сказать публично об этом решился только сейчас, окончательно порвав с Россией. На своем официальном сайте бизнесмен теперь называет себя "израильским предпринимателем, родившимся в Казахстане".

FT пишет, что едва ли не единственным человеком, которому удалось добиться отмены западных санкций на основе своей антивоенной позиции, стал банкир Олег Тиньков. В июле 2023 года его исключили из санкционных списков в Великобритании.

Несколько российских олигархов сказали газете, что если бы в США, Великобритании или Евросоюзе был механизм снятия санкций через подписание антивоенной декларации, они были бы готовы пойти на такой шаг.

В июне 2022 года Аркадий Волож попал под европейские санкции из-за вторжения России в Украину. Вскоре после этого он оставил совет директоров и должность генерального директора группы компаний Яндекс, а также руководящие должности в дочерних международных структурах группы.

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