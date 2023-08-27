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FT: Засновник Яндекса зробив антивоєнну заяву, сподіваючись на зняття санкцій

Этот материал также доступен на русском
27.08.2023, 11:35
FT: Засновник Яндекса зробив антивоєнну заяву, сподіваючись на зняття санкцій - Фото
Фото: Вікіпедія

Співзасновник російської ІТ-компанії Яндекс Аркадій Волож сподівається, що засудження російської війни проти України допоможе йому вийти з-під санкцій. Про це повідомила газета Financial Times.

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Вона пише, що Волож уже направив владі Євросоюзу офіційний запит про виключення із санкційних списків.

Очікується, що офіційні особи Євросоюзу розглянуть та обговорять запит у вересні.

15 вересня санкційні списки будуть вчергове продовжуватися, і Волож сподівається, що його ім'я звідти приберуть.

"Чесно кажучи, складно уявити, що ще він міг би зробити [, щоб зупинити війну]. І сотні інших російських бізнесменів, які потрапили під санкції, уважно спостерігають за тим, що зробить Брюссель", – сказав співрозмовник FT з оточення Воложа.

За його словами, Волож з самого початку був проти війни, але сказати публічно про це наважився тільки зараз, остаточно порвавши з Росією. На своєму офіційному сайті бізнесмен тепер називає себе "ізраїльським підприємцем, який народився в Казахстані".

FT пише, що чи не єдиною людиною, якій вдалося добитися скасування західних санкцій на основі своєї антивоєнної позиції, став банкір Олег Тіньков. У липні 2023 року його виключили з санкційних списків у Великій Британії.

Декілька російських олігархів сказали газеті, що якби у США, Великій Британії чи Євросоюзі був би механізм зняття санкцій через підписання антивоєнної декларації, вони були б готові піти на такий крок.

Андрій Водяний
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санкції проти рфАркадій ВоложЯндексєвросоюз
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