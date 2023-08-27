FT: Засновник Яндекса зробив антивоєнну заяву, сподіваючись на зняття санкцій
Співзасновник російської ІТ-компанії Яндекс Аркадій Волож сподівається, що засудження російської війни проти України допоможе йому вийти з-під санкцій. Про це повідомила газета Financial Times.
Вона пише, що Волож уже направив владі Євросоюзу офіційний запит про виключення із санкційних списків.
Очікується, що офіційні особи Євросоюзу розглянуть та обговорять запит у вересні.
15 вересня санкційні списки будуть вчергове продовжуватися, і Волож сподівається, що його ім'я звідти приберуть.
"Чесно кажучи, складно уявити, що ще він міг би зробити [, щоб зупинити війну]. І сотні інших російських бізнесменів, які потрапили під санкції, уважно спостерігають за тим, що зробить Брюссель", – сказав співрозмовник FT з оточення Воложа.
За його словами, Волож з самого початку був проти війни, але сказати публічно про це наважився тільки зараз, остаточно порвавши з Росією. На своєму офіційному сайті бізнесмен тепер називає себе "ізраїльським підприємцем, який народився в Казахстані".
FT пише, що чи не єдиною людиною, якій вдалося добитися скасування західних санкцій на основі своєї антивоєнної позиції, став банкір Олег Тіньков. У липні 2023 року його виключили з санкційних списків у Великій Британії.
Декілька російських олігархів сказали газеті, що якби у США, Великій Британії чи Євросоюзі був би механізм зняття санкцій через підписання антивоєнної декларації, вони були б готові піти на такий крок.
- У червні 2022 року Аркадій Волож потрапив під європейські санкції через вторгнення Росії в Україну. Незабаром після цього він залишив раду директорів та посаду генерального директора групи компаній Яндекс, а також керівні посади у міжнародних дочірніх структурах групи.
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