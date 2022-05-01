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Германия готова отказаться от импорта российской нефти к концу лета – Минэкономики ФРГ

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 19:53
Германия готова отказаться от импорта российской нефти к концу лета – Минэкономики ФРГ - Фото
Фото: depositphotos.com

Германия может полностью отказаться от импорта нефти из РФ до конца лета 2022 года. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет по энергетической безопасности Министерства энергетики ФРГ.    

"Таким образом, последствия нефтяного эмбарго при достаточном переходном периоде будут полностью управляемыми", — говорится в отчете. 

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Германия согласилась поддержать постепенный запрет Евросоюза на импорт российской нефти.   

Немецкое правительство также согласилось на эмбарго ЕС на российский уголь и планирует стать независимым от российского газа к середине 2024 года. 

Согласно отчету министерства, чтобы снизить зависимость от российского газа, федеральное правительство уже начало совместную работу с США над запуском в ближайшие два года нескольких плавучих терминалов СПГ. 

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Роман Брыль
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Германия импорт нефти российская нефть эмбарго на нефть
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