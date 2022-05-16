Германия планирует отказаться от российской нефти вне зависимости от европейского эмбарго

Правительство Германии планирует прекратить импорт российской нефти до конца года, даже если не получится договориться об эмбарго на уровне всего Европейского Союза, пишет Bloomberg.

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Германия ведет переговоры с альтернативными поставщиками (какими именно, пока точно не известно) и собирается решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.

Основная из них – найти замену российской нефти и доставить ее на ключевой нефтеперерабатывающий завод восточной Германии в городе Шведт. Сейчас предприятие, управляемое Роснефтью, получает сырье через нефтепровод Дружба.

В конце апреля газета Wall Street Journal сообщила, что НПЗ в Шведте сможет получать нефть через Гданьский порт, инфраструктура которого подключена к Дружбе.

Bloomberg пишет о другом маршруте – через немецкий порт Росток. Оттуда в Шведт ведет старый нефтепровод, который способен обеспечить сырьем около 60% потребностей НПЗ. Немецкие власти работают над увеличением его мощности.

Поскольку Роснефть не заинтересована в изменении поставщика нефти для НПЗ в Шведте, Германия готовит закон о национализации предприятия уже с 1 июня.

По данным министерства экономики Германии, доля российской нефти уже сократилась до 12% с довоенных 35%.

Нефтяное эмбарго должно стать ключевым элементом шестого пакета санкции Евросоюза против России, но сейчас оно блокируется Венгрией, которая сильно зависит от российского сырья.

По информации Bloomberg, несколько стран Евросоюза предложили отложить вопрос о нефтяном эмбарго, чтобы не блокировать остальные запреты, входящие в шестой пакет санкций. В таком случае этот вопрос будет отложен до саммита глав стран ЕС 30-31 мая.

Андрей Водяный

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