Глава Африканского союза просит ЕС отменить часть санкций против России
Президент Сенегала Маки Салл, занимающий пост председателя Африканского союза, просит Евросоюз отменить часть санкций против России, чтобы африканские страны без проблем могли закупать сельхозпродукцию в РФ. Об этом пишет Politico.
Салл считает, что ЕС мог бы дать послабление в санкциях против российских банков, что позволит странам континента проводить оплаты за российские сельхозтовары.
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"Мы хотим платить, но это становится невозможным. Поэтому мы просим у европейцев тот же механизм, что и для газа и нефти", — цитирует издание Салла.
Брюссель не вводил санкции на экспорт российских зерновых или удобрений в страны, не входящие в ЕС. Но исключил несколько российских банков, в том числе Сбербанк, из международного платежной системі SWIFT. Санкции ЕС оставляют возможность производить платежи в Россию за другие импортные товары, например газ.
В прошлом месяце Салл заявил на встрече лидеров ЕС, что санкции в отношении финансовой системы РФ и трудности с поиском страховых компаний угрожают импорту зерна и удобрений в Африку.
После встречи с Путиным в начале июня Салл предположил, что западные санкции способствуют продовольственному кризису.
Проблема поставок продовольствия также обсуждалась во время двусторонней встречи в Париже между Маки Саллом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на прошлой неделе. Макрон объяснил главе Африканского союза, что нехватка продовольствия не имеет ничего общего с санкциями ЕС.
Продовольственный кризис включен в повестку саммита ЕС, который состоится на этой неделе. Главы государств и правительств подготовят заявление, что полную ответственность за кризис несет Россия, добавляют в Politico.
- 10 июня глава Африканского союза призвал Украину разминировать одесские порты и возобновить морской экспорт зерна.
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