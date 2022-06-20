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Глава Африканского союза просит ЕС отменить часть санкций против России

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 11:03
Глава Африканского союза просит ЕС отменить часть санкций против России - Фото
Маки Салл (Фото: ЕРА)

Президент Сенегала Маки Салл, занимающий пост председателя Африканского союза, просит Евросоюз отменить часть санкций против России, чтобы африканские страны без проблем могли закупать сельхозпродукцию в РФ. Об этом пишет Politico. 

Салл считает, что ЕС мог бы дать послабление в санкциях против российских банков, что позволит странам континента проводить оплаты за российские сельхозтовары.   

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"Мы хотим платить, но это становится невозможным. Поэтому мы просим у европейцев тот же механизм, что и для газа и нефти", — цитирует издание Салла.  

Брюссель не вводил санкции на экспорт российских зерновых или удобрений в страны, не входящие в ЕС. Но исключил несколько российских банков, в том числе Сбербанк, из международного платежной системі SWIFT. Санкции ЕС оставляют возможность производить платежи в Россию за другие импортные товары, например газ. 

В прошлом месяце Салл заявил на встрече лидеров ЕС, что санкции в отношении финансовой системы РФ и трудности с поиском страховых компаний угрожают импорту зерна и удобрений в Африку.  

После встречи с Путиным в начале июня Салл предположил, что западные санкции способствуют продовольственному кризису. 

Проблема поставок продовольствия также обсуждалась во время двусторонней встречи в Париже между Маки Саллом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на прошлой неделе. Макрон объяснил главе Африканского союза, что нехватка продовольствия не имеет ничего общего с санкциями ЕС. 

Продовольственный кризис включен в повестку саммита ЕС, который состоится на этой неделе. Главы государств и правительств подготовят заявление, что полную ответственность за кризис несет Россия, добавляют в Politico.  

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Роман Брыль
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Африканский союз продовольственный кризис зерно санкции против россии SWIFT Маки Салл
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