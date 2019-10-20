Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глава Нацбанка Смолий получил международную награду: фото

Глава Нацбанка Смолий получил международную награду: фото - Фото
Яков Смолий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.10.2019, 10:21

Церемония награждения Якова Смолия прошла в Вашингтоне

Глава Национального банка Украины Яков Смолий получил награду "Центробанкир года в Центральной и Восточной Европе" в 2019 году от международной газеты GlobalMarkets, которая входит в информационный ресурс GlobalCapital. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Церемония награждения Смолия прошла в Вашингтоне во время ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, 19 октября.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

В НБУ  уточнили, что комитет GlobalMarkets Awards отметил успехи Смолия как главы центрального банка к соблюдению последовательной монетарной политики в год значительных политических изменений в стране.

Награда GlobalMarkets Awards - вторая за год международная награда, которая отмечает успехи украинского центробанка на мировой арене. В начале 2019 Национальный банк получил награду Central Banking Awards за прозрачность и развитие диалога со стейкхолдерами в условиях сложной ситуации в стране, начиная с 2014 года.

  • 18 октября Смолий заявил, что Национальный банк Украины не чувствует никакого давления от президента и правительства.

Читайте также: Глава НБУ прокомментировал колебания курса гривни

Напишите нам
Яков Смолий нацбанк фото
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 