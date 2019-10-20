Глава Нацбанка Смолий получил международную награду: фото

Яков Смолий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Национального банка Украины Яков Смолий получил награду "Центробанкир года в Центральной и Восточной Европе" в 2019 году от международной газеты GlobalMarkets, которая входит в информационный ресурс GlobalCapital. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Церемония награждения Смолия прошла в Вашингтоне во время ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, 19 октября.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

В НБУ уточнили, что комитет GlobalMarkets Awards отметил успехи Смолия как главы центрального банка к соблюдению последовательной монетарной политики в год значительных политических изменений в стране.

Награда GlobalMarkets Awards - вторая за год международная награда, которая отмечает успехи украинского центробанка на мировой арене. В начале 2019 Национальный банк получил награду Central Banking Awards за прозрачность и развитие диалога со стейкхолдерами в условиях сложной ситуации в стране, начиная с 2014 года.

Национальный банк Украины не чувствует никакого давления от президента и правительства. 18 октября Смолий заявил , что

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