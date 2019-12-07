Гончарук рассказал о встречах с Ахметовым, Коломойским, Пинчуком

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал ведение бизнеса в Украине со всеми крупнейшими украинскими бизнесменами. Об этом он заявил интервью РБК-Украина.

Он уточнил, что встречался с олигархом Игорем Коломойским один раз на Банковой и в здании правительства.

Отвечая на вопрос, о чем они говорили, Гончарук сказал: "Я встречался со всеми крупнейшими налогоплательщиками: с Ахметовым, с Жеваго, с Косюком, с Пинчуком, со всеми крупнейшими агрохолдингами и так далее. Я хочу понять логику деятельности каждого крупного игрока и бизнесмена, который работает в стране. Все крупные игроки, по моему мнению, должны делать все от них зависящее, чтобы страна начала расти, потому что их активы от этого только увеличатся. Думаю, эта логика выигрышная для всех".

По его словам, во время встреч ни разу не обсуждался вопрос отстаивания чьих-либо интересов.

"У меня ни разу не было ощущения, что мне пытаются "вкрутить" какого-то человека, который является "смотрящим" или представляет чьи-то интересы", - подчеркнул Гончарук.