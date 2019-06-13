ГПСУ: У САП нет доказательств растраты на проекте "Стена"

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В ГПСУ говорят, что обвинение по растрате госсредств, выделенных на проект "Стена", не подтверждается доказательствами. Так ГПСУ прокомментировала сообщение САП о передаче дела о растрате в суд.

"В пределах компетенции Государственная пограничная служба активно сотрудничала с органами предварительного расследования и предоставляла всю необходимую информацию. В то же время, как следует из сообщений о подозрении, утверждение органа досудебного расследования не подтверждается никакими надлежащими доказательствами", – гласит заявление Госпогранслужбы.

В ГПСУ утверждают, что экспертизы, обосновывающие убытки согласно ч.5 ст. 191 УК, были проведены со значительными нарушениями.

"В случае, если вина военнослужащих ГПСУ будет установлена, они будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством", – говорится в заявлении.

САП предъявила трем сотрудникам ГПСУ, трем директорам фирм-подрядчиков и двум посредникам обвинения по ч. 5 ст. 191 УК (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), по ч. 2 ст. 210 УК (нецелевое использование бюджетных средств), ч. 1 ст. 366 УК (подлог), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК (организация фиктивного предпринимательства, по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 УК (внесение заведомо ложных сведений).