Кличко предупредил киевлян о непростом отопительном сезоне. Температура в квартирах упадет
27.06.2022, 10:43
Фото: depositphotos.com
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что отопительный сезон 2022/2023 в столице будет непростым.
"К сожалению, у нас этот сезон будет непростой. И, возможно, температура в домах будет несколько ниже, чем обычно", – сказал Кличко в эфире телемарафона.
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По словам мэра основная проблема с отоплением домов связана с поставками газа и его ценой.
"Эти вопросы лежат в плоскости государства. Мы надеемся на своевременную поставку энергоносителей", – сказал Кличко.
Чтобы обеспечить нормальное прохождение отопительного сезона власти столицы намерены использовать современные энергосберегающие технологии.
- Главный рецепт прохождения следующего отопительного сезона – кардинально изменить систему централизованного отопления: перейти с газа на электроэнергию. Такое мнение высказал экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью LIGA.net.
- 7 июня президент Владимир Зеленский сказал, что следующий отопительный сезон будет самым сложным за время независимости Украины, но тарифы на газ и электричество не должны измениться.
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