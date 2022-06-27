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Кличко предупредил киевлян о непростом отопительном сезоне. Температура в квартирах упадет

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 10:43
Кличко предупредил киевлян о непростом отопительном сезоне. Температура в квартирах упадет - Фото
Фото: depositphotos.com

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что отопительный сезон 2022/2023 в столице будет непростым.  

"К сожалению, у нас этот сезон будет непростой. И, возможно, температура в домах будет несколько ниже, чем обычно", – сказал Кличко в эфире телемарафона. 

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По словам мэра основная проблема с отоплением домов связана с поставками газа и его ценой. 

"Эти вопросы лежат в плоскости государства. Мы надеемся на своевременную поставку энергоносителей", – сказал Кличко. 

Чтобы обеспечить нормальное прохождение отопительного сезона власти столицы намерены использовать современные энергосберегающие технологии.   

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Роман Брыль
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