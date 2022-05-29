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Komatsu возобновляет поставки запчастей в Украину. Но из России уходить не планирует

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 07:16
Komatsu возобновляет поставки запчастей в Украину. Но из России уходить не планирует - Фото
Техника Komatsu (фото - ЕРА)

Японская транснациональная корпорация Komatsu возобновила поставки в Украину запчастей для строительной и горнодобывающей техники: они были приостановлены с началом полномасштабного вторжения России. Об этом объявил президент японской компании, пишет Nikkei.

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Так как силы обороны отразили наступление россиян на Киев, и с учетом "других изменений на местах", производитель техники решил, что теперь есть безопасные транспортные пути к своим дистрибьюторам в "безопасных" районах.

"В Украине процветает горнодобывающая промышленность по добыче железной руды и других природных ресурсов. Машины работали на шахтах после начала боевых действий с Россией (24 февраля 2022 года. — Прим. ред.), теперь мы возобновили поставки запчастей дистрибьюторам", — сказал Хироюки Огава.

Поставки з/ч для техники Komatsu по-прежнему приостановлены для временно оккупированных Россией районов Украины.

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Между тем, Огава заявил, что конкурент Caterpillar не планирует уходить с рынка страны-оккупанта. Его объяснение такой позиции – то, что Komatsu "несет ответственность перед клиентами и как работодатель".

В компании заявили, что продолжают поставлять з/ч и услуги через своих дистрибьюторов в РФ "для обеспечения безопасности на стройплощадках и в шахтах, где используются ее экскаваторы, самосвалы и другая техника".

Издание напомнило, что Komatsu прекратила экспорт в Россию и производство на территории страны оккупантов.

Между тем Caterpillar с марта приостановила работу на российских заводах.

Там прогнозирует, что продажи стройтехники в СНГ в финансовом году, заканчивающемся в марте 2023-го, составят эквивалент $527 млн, что на 64% меньше, чем в прошлом.

"Бизнес продолжается в обычном режиме, за исключением России и Беларуси", — подытожил Огава.

Евгений Пилипенко
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