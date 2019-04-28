Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.04.2019, 12:55

Кривонос рассказал, что появится вместо Укроборонпрома

Кривонос рассказал, что появится вместо Укроборонпрома - Фото
Сергей Кривонос (фото - Facebook)

Вместо Укроборонпрома будет создан отдельный орган, которрому будут подчинены фирмы госконцерна, сообщил заместительно секретаря СНБО

Реклама
Реклама

Вместо Укроборонпрома после его ликвидации будет создан новый государственный орган. Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, пишет пресс-служба.

"Вместо госконцерна Укроборонпром будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна", - рассказал Кривонос.

Реклама

Он выразил уверенность, что реформа позволит снизить коррупционные риски в ОПК, а также ликвидирует большое количество существующих фирм-"прокладок".

Также Кривонос напомнил, что Укроборонпром был создан по инициативе беглого экс-президента Украины Виктора Януковича "для более простого контроля за всеми финансовыми потоками, которые шли через предприятия ОПК". Необходимо уничтожить эту старую систему, в то время как предприятия, работающие прозрачно и эффективно, продолжат существовать, подчеркнул Кривонос.

Кроме того, Кривонос подчеркнул, что законопроект о ликвидации Укроборонпрома предусматривает повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который предусматривает ликвидацию Укроборонпрома. Законопроект N10248 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики зарегистрирован 24 апреля.

Отправить:
Распечатать:
Теги: укроборонпром, снбо, сергей кривонос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 