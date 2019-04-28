Кривонос рассказал, что появится вместо Укроборонпрома

Сергей Кривонос (фото - Facebook)

Вместо Укроборонпрома после его ликвидации будет создан новый государственный орган. Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, пишет пресс-служба.

"Вместо госконцерна Укроборонпром будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна", - рассказал Кривонос.

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Он выразил уверенность, что реформа позволит снизить коррупционные риски в ОПК, а также ликвидирует большое количество существующих фирм-"прокладок".

Также Кривонос напомнил, что Укроборонпром был создан по инициативе беглого экс-президента Украины Виктора Януковича "для более простого контроля за всеми финансовыми потоками, которые шли через предприятия ОПК". Необходимо уничтожить эту старую систему, в то время как предприятия, работающие прозрачно и эффективно, продолжат существовать, подчеркнул Кривонос.

Кроме того, Кривонос подчеркнул, что законопроект о ликвидации Укроборонпрома предусматривает повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который предусматривает ликвидацию Укроборонпрома. Законопроект N10248 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики зарегистрирован 24 апреля.