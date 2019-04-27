В Раду внесли законопроект о ликвидации Укроборонпрома

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который предусматривает ликвидацию государственного концерна Укроборонпром.

Законопроект №10248 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики зарегистрирован 24 апреля.

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Авторы: Сергей Пашинский, Иван Винник, Татьяна Чорновол, Вадим Кривенко, Андрей Левус, Андрей Тетерев и Юрий Береза.

Авторы законопроекта считают, что сейчас управление госпредприятиями, которые входят в состав Укроборонпрома, неэффективно, что" влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности предприятий, и в злоупотреблениях со стороны должностных лиц госпредприятий".

Законопроектом предлагается с целью повышения эффективности управления объектами госсобственности в ОПК внести изменения в закон об особенностях управления объектами госсобственности в оборонно-промышленном комплексе "в части ликвидации ГК Укроборонпром и подчинения предприятий - участников концерна центральному органу исполнительной власти".

25 февраля журналисты обнародовали расследование о возможных махинациях группы лиц во главе с сыном первого замсекретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Порошенко уволил Гладковского с должности.