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27.04.2019, 18:40

В Раду внесли законопроект о ликвидации Укроборонпрома

В Раду внесли законопроект о ликвидации Укроборонпрома - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Авторы законопроекта считают, что сейчас управление госпредприятиями, которые входят в состав Укроборонпрома, неэффективно

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В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который предусматривает ликвидацию государственного концерна Укроборонпром.

Законопроект №10248 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики зарегистрирован 24 апреля.

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Авторы: Сергей Пашинский, Иван Винник, Татьяна Чорновол, Вадим Кривенко, Андрей Левус, Андрей Тетерев и Юрий Береза.

Авторы законопроекта считают, что сейчас управление госпредприятиями, которые входят в состав Укроборонпрома, неэффективно, что" влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности предприятий, и в злоупотреблениях со стороны должностных лиц госпредприятий".

Законопроектом предлагается с целью повышения эффективности управления объектами госсобственности в ОПК внести изменения в закон об особенностях управления объектами госсобственности в оборонно-промышленном комплексе "в части ликвидации ГК Укроборонпром и подчинения предприятий - участников концерна центральному органу исполнительной власти".

25 февраля журналисты обнародовали расследование о возможных махинациях группы лиц во главе с сыном первого замсекретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега ГладковскогоПорошенко уволил Гладковского с должности.

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Теги: укроборонпром, законопроект, рада
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