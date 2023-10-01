Новости | МИД: помощь Украине от США не остановится, есть неиспользованные остатки
Министерство иностранных дел заявило, что принятие бюджетной резолюции США без новой помощи Украины не остановит ее поступление – остаются неиспользованные остатки прошлых периодов. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства Олега Николенко
"Сейчас это около $1,6 млрд на оборонку и $1,23 млрд прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты", — написал Николенко в Facebook.
По его словам, остановка работы федерального правительства, напротив, могла бы оказать негативное влияние на реализацию текущих программ для Украины.
Николенко сказал, что украинские власти активно работают с американскими партнерами, чтобы новое бюджетное решение США, которое должно наработать в течение следующих 45 дней, предусматривало новые деньги для Украины.
Спикер министерства считает, что поддержка Украины со стороны США остается "непреклонно прочной", а нынешние процессы связаны с предстоящими выборами президента США.
- 30 сентября Конгресс США принял полуторамесячную бюджетную резолюцию во избежание шатдауна – остановки работы федерального правительства в связи с отсутствием бюджета на новый фискальный год.
- Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти под давлением крыла трампистов поставил на голосование документ, не предусматривающий никакой новой помощи Украине. Сенат, где большинство имеют демократы, был готов выделить Украине $6 млрд на полтора месяца, но был вынужден поддержать резолюцию Палаты представителей во избежание шатдауна.
- Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять пакет помощи Украине в отдельности.
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