Министерство иностранных дел заявило, что принятие бюджетной резолюции США без новой помощи Украины не остановит ее поступление – остаются неиспользованные остатки прошлых периодов. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства Олега Николенко

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"Сейчас это около $1,6 млрд на оборонку и $1,23 млрд прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты", — написал Николенко в Facebook.

По его словам, остановка работы федерального правительства, напротив, могла бы оказать негативное влияние на реализацию текущих программ для Украины.

Николенко сказал, что украинские власти активно работают с американскими партнерами, чтобы новое бюджетное решение США, которое должно наработать в течение следующих 45 дней, предусматривало новые деньги для Украины.

Спикер министерства считает, что поддержка Украины со стороны США остается "непреклонно прочной", а нынешние процессы связаны с предстоящими выборами президента США.

30 сентября Конгресс США принял полуторамесячную бюджетную резолюцию во избежание шатдауна – остановки работы федерального правительства в связи с отсутствием бюджета на новый фискальный год.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти под давлением крыла трампистов поставил на голосование документ, не предусматривающий никакой новой помощи Украине. Сенат, где большинство имеют демократы, был готов выделить Украине $6 млрд на полтора месяца, но был вынужден поддержать резолюцию Палаты представителей во избежание шатдауна.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять пакет помощи Украине в отдельности.

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