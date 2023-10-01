Міністерство закордонних справ заявило, що ухвалення бюджетної резолюції США без нової допомоги України не зупинить її надходження – залишаються невикористані залишки минулих періодів. Про це йдеться в коментарі речника міністерства Олега Ніколенка.

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"Зараз це близько $1,6 млрд на оборонну промисловість та $1,23 млрд прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти", – написав Ніколенко в Facebook.

За його словами, зупинка роботи федерального уряду, навпаки, могла б мати негативний вплив на реалізацію поточних програм для України.

Ніколенко сказав, що українська влада активно працює з американськими партнерами, щоб нове бюджетне рішення США, яке мають напрацювати протягом наступних 45 днів, передбачало нові гроші для України.

Речник міністерства вважає, що підтримка України з боку США залишається "непохитно міцною", а нинішні процеси пов'язані з майбутніми виборами президента США.

Пані посол України у США Оксана Маркарова уточнила, що станом на зараз є для використання мінімум додаткових $1,6 млрд на оборонну допомогу, а $1,23 млрд, про які написав Ніколенко, – це вересневий транш, щойно перерахований на рахунки Світового банку.

"Моя велика кількість розмов сьогодні як з українськими кокусами, так і іншими лідерами в конгресі в обох палатах дає підстави вважати, що ще до закінчення цих 45 днів ми будемо обговорювати конкретні рішення для України", – написала вона у Facebook.

30 вересня Конгрес США ухвалив півторамісячну бюджетну резолюцію, щоб уникнути шатдауну – зупинки роботи федерального уряду у зв'язку з відсутністю бюджету на новий фіскальний рік.

Спікер Палати представників Кевін Маккарті під тиском крила трампістів поставив на голосування документ, який не передбачає жодної нової допомоги Україні. Сенат, де більшість мають демократи, був готовий виділити Україні $6 млрд на півтора місяця, але був змушений підтримати резолюцію Палати представників для уникнення шатдауну.

Президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити пакет допомоги Україні окремо.

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