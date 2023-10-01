Новини | МЗС: допомога Україні з боку США не зупиниться, є невикористані залишки
Міністерство закордонних справ заявило, що ухвалення бюджетної резолюції США без нової допомоги України не зупинить її надходження – залишаються невикористані залишки минулих періодів. Про це йдеться в коментарі речника міністерства Олега Ніколенка.
"Зараз це близько $1,6 млрд на оборонну промисловість та $1,23 млрд прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти", – написав Ніколенко в Facebook.
За його словами, зупинка роботи федерального уряду, навпаки, могла б мати негативний вплив на реалізацію поточних програм для України.
Ніколенко сказав, що українська влада активно працює з американськими партнерами, щоб нове бюджетне рішення США, яке мають напрацювати протягом наступних 45 днів, передбачало нові гроші для України.
Речник міністерства вважає, що підтримка України з боку США залишається "непохитно міцною", а нинішні процеси пов'язані з майбутніми виборами президента США.
Пані посол України у США Оксана Маркарова уточнила, що станом на зараз є для використання мінімум додаткових $1,6 млрд на оборонну допомогу, а $1,23 млрд, про які написав Ніколенко, – це вересневий транш, щойно перерахований на рахунки Світового банку.
"Моя велика кількість розмов сьогодні як з українськими кокусами, так і іншими лідерами в конгресі в обох палатах дає підстави вважати, що ще до закінчення цих 45 днів ми будемо обговорювати конкретні рішення для України", – написала вона у Facebook.
- 30 вересня Конгрес США ухвалив півторамісячну бюджетну резолюцію, щоб уникнути шатдауну – зупинки роботи федерального уряду у зв'язку з відсутністю бюджету на новий фіскальний рік.
- Спікер Палати представників Кевін Маккарті під тиском крила трампістів поставив на голосування документ, який не передбачає жодної нової допомоги Україні. Сенат, де більшість мають демократи, був готовий виділити Україні $6 млрд на півтора місяця, але був змушений підтримати резолюцію Палати представників для уникнення шатдауну.
- Президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити пакет допомоги Україні окремо.
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