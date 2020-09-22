Министр финансов Марченко успокаивает: паузы в работе с МВФ нет, миссия прибудет осенью

В Кабмине нормально общаются с Фондом – "каждую неделю есть звонок из МВФ" – и планируют приезд миссии, вероятно, уже в октябре, заверил глава Минфина

Миссия Международного валютного фонда, как ожидает министр финансов Сергей Марченко, прибудет в Украину до зимы. Об этом он рассказал в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

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По его словам, сообщения о приостановлении сотрудничества или о том, что "кто-то не приезжает" – это "слухи", у миссии есть "несколько вопросов к Украине, в том числе к новому бюджету".

"Мы в ближайшую неделю проговорим эти вопросы. Есть все основания полагать, что в октябре, возможно, в ноябре, в Украине будет миссия Фонда. У нас нормальные переговоры. Мы с ними постоянно общаемся. Я не вижу никаких оснований считать, что у нас где-то есть проблема сотрудничества. У нас есть определенные коммуникации, они всегда непростые", – заверил Марченко.

11 июня 2020-го МВФ обнародовал текст меморандума с украинским правительством, а 12 июня Украина получила первый транш на $2,1 млрд по новой 18-месячной программе stand-by ($5 млрд). Марченко ожидает до конца года получение остальных запланированных траншей.

Позднее в МВФ отказались комментировать прогресс Украины по выполнению условий этой программы. Аналитики считают, что прогресс с МВФ зависит от ситуации с влиянием властей на НАБУ и САП.

Украина направила письмо директору-распорядителю МВФ Георгиевой: просит возобновить сотрудничество в онлайн-режиме.

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Евгений Пилипенко

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