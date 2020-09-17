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США и ЕС: от прозрачности выбора главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины

17.09.2020, 18:02
США и ЕС: от прозрачности выбора главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины - Фото
Фото: LIGA.net

Соединенные штаты Америки отреагировали на сегодняшнее голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы Специальной антикоррупционной прокуратуры. Там заявили, что они вместе с ЕС "приняли к сведению" решение Верховной Рады. Об этом сообщается в Twitter американского посольства в Киеве. 

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В заявлении указано, что новоизбранная комиссия должна обеспечить прозрачный процесс выбора главы САП – от этого зависит дальнейшая поддержка правительства США.

Посольство отмечает, что члены комиссии должны обратить внимание на честность и заслуги кандидатов во время отбора главы антикоррупционной прокуратуры. 

  • Сегодня утром депутаты Европарламента Майкл Галер и Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы Специальной антикоррупционной прокуратуры ставит под вопрос поддержку Украиной МВФ и ЕС. 
  • Днем Верховная Рада приняла назначение конкурсной комиссии САП. "За" проголосовали 239 нардепов, "против" – 48, "воздержались" – 14. 

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Станислав Стороженко
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