США и ЕС: от прозрачности выбора главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины

Соединенные штаты Америки отреагировали на сегодняшнее голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы Специальной антикоррупционной прокуратуры. Там заявили, что они вместе с ЕС "приняли к сведению" решение Верховной Рады. Об этом сообщается в Twitter американского посольства в Киеве.

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В заявлении указано, что новоизбранная комиссия должна обеспечить прозрачный процесс выбора главы САП – от этого зависит дальнейшая поддержка правительства США.

взяли до відома рішення @verkhovna_rada про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 17, 2020

Посольство отмечает, что члены комиссии должны обратить внимание на честность и заслуги кандидатов во время отбора главы антикоррупционной прокуратуры.

за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы Специальной антикоррупционной прокуратуры ставит под вопрос поддержку Украиной МВФ и ЕС. Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование Сегодня утром депутаты Европарламента Майкл Галер и

За" проголосовали 239 нардепов, "против" – 48, "воздержались" – 14. Днем Верховная Рада приняла назначение конкурсной комиссии САП. "

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Станислав Стороженко

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