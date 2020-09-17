США и ЕС: от прозрачности выбора главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины
Соединенные штаты Америки отреагировали на сегодняшнее голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы Специальной антикоррупционной прокуратуры. Там заявили, что они вместе с ЕС "приняли к сведению" решение Верховной Рады. Об этом сообщается в Twitter американского посольства в Киеве.
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взяли до відома рішення @verkhovna_rada про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 17, 2020
Посольство отмечает, что члены комиссии должны обратить внимание на честность и заслуги кандидатов во время отбора главы антикоррупционной прокуратуры.
- Сегодня утром депутаты Европарламента Майкл Галер и Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы Специальной антикоррупционной прокуратуры ставит под вопрос поддержку Украиной МВФ и ЕС.
- Днем Верховная Рада приняла назначение конкурсной комиссии САП. "За" проголосовали 239 нардепов, "против" – 48, "воздержались" – 14.
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