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Министр финансов требует усилить санкции против России: Недостаточно разрушительны

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 09:47
Министр финансов требует усилить санкции против России: Недостаточно разрушительны - Фото
Фото: Минфин

Министр финансов Сергей Марченко в ходе неформальной встречи министров экономики и финансов стран Европейского Союза 29 апреля призвал ужесточить санкции против России. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Даже учитывая беспрецедентные санкции, они не оказали достаточно разрушительного влияния на экономику агрессора, как мы все ожидали. Мы должны сфокусироваться на усилении имплементации санкций и закрытии лазеек, позволяющих от них уклоняться", – сказал министр.

Он также просит ввести ограничения против стран, помогающих России.

Такая идея сейчас обсуждается на уровне Евросоюза, сообщила в пятницу газета Financial Times.

"Во-вторых, нужно ускорить разработку механизмов конфискации российских активов и направление их на восстановление Украины. Агрессор должен понести ответственность за свои действия и компенсировать ущерб нашему государству", – сказал Марченко.

Андрій Водяний
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евросоюз санкции против рф Минфин сергей марченко
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