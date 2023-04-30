Министр финансов требует усилить санкции против России: Недостаточно разрушительны

Министр финансов Сергей Марченко в ходе неформальной встречи министров экономики и финансов стран Европейского Союза 29 апреля призвал ужесточить санкции против России. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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"Даже учитывая беспрецедентные санкции, они не оказали достаточно разрушительного влияния на экономику агрессора, как мы все ожидали. Мы должны сфокусироваться на усилении имплементации санкций и закрытии лазеек, позволяющих от них уклоняться", – сказал министр.

Он также просит ввести ограничения против стран, помогающих России.

Такая идея сейчас обсуждается на уровне Евросоюза, сообщила в пятницу газета Financial Times.

"Во-вторых, нужно ускорить разработку механизмов конфискации российских активов и направление их на восстановление Украины. Агрессор должен понести ответственность за свои действия и компенсировать ущерб нашему государству", – сказал Марченко.

Последний на сегодняшний день десятый пакет санкций ЕС против России был принят 25 февраля.

14 апреля Евросоюз анонсировал 11-й пакет санкций против России.

Андрій Водяний

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