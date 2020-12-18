Миссия МВФ начнет работу в Украине в конце декабря
18.12.2020, 21:10
Надпись на фасаде здания МВФ (фото - ЕРА)
Миссия Международного валютного фонда начнет первый пересмотр кредитной программы Украины в формате Stand-By в конце декабря. Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.
"Я приветствую решение МВФ начать свою миссию в Украине 21-23 декабря. Из-за COVID миссия будет общаться в онлайн для пересмотра программы stand-by", – написал он.
- 4 ноября 2020 года министр финансов заявил, что из-за решения КСУ Украина может недополучить от МВФ два транша по $700 млн в этом году и еще $1,5 млрд в следующем году.
- 18 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования МВФ.
- 23 ноября советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что Украина в этом году не получит транш МВФ.
- 18 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина может получить очередной транш от МВФ в феврале-марте 2021 года.
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