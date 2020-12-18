Миссия МВФ начнет работу в Украине в конце декабря

Миссия Международного валютного фонда начнет первый пересмотр кредитной программы Украины в формате Stand-By в конце декабря. Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

"Я приветствую решение МВФ начать свою миссию в Украине 21-23 декабря. Из-за COVID миссия будет общаться в онлайн для пересмотра программы stand-by", – написал он.

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Наталия Медведева

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