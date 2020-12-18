UA

Миссия МВФ начнет работу в Украине в конце декабря

18.12.2020, 21:10
Миссия МВФ начнет работу в Украине в конце декабря - Фото
Надпись на фасаде здания МВФ (фото - ЕРА)

Миссия Международного валютного фонда начнет первый пересмотр кредитной программы Украины в формате Stand-By в конце декабря. Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

"Я приветствую решение МВФ начать свою миссию в Украине 21-23 декабря. Из-за COVID миссия будет общаться в онлайн для пересмотра программы stand-by", – написал он.

Читайте также: Прошли по краю: бюджет остался без денег, но Украина, кажется, сможет избежать катастрофы

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
МВФ миссия мвф

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 