"Надо потерпеть". Отключений света может стать меньше со следующей недели – Укрэнерго

Отключений электроэнергии может стать меньше со следующей недели, если не будет новых обстрелов, заявил в понедельник вечером председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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По его словам, после пяти массированных ракетных ударов и "множества более мелких" самая сложная ситуация сложилась на северо-востоке Украины.

"Здесь есть графики плановых почасовых отключений, и, к сожалению, поверх этих графиков приходится применять дополнительные аварийные отключения, чтобы сбалансировать энергосистему", – сказал Кудрицкий в эфире единого телемарафона.

Дефицит в этих регионах превышает 1000 МВт, сказал он.

Кудрицкий прогнозирует, что значительные отключения в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Харьковская, Сумская, Полтавская области) регионах Украины будут продолжаться до конца этой недели.

"Надо потерпеть несколько дней, – при условии, что не будет обстрелов, – чтобы были ощутимые облегчения для потребителей, и графики отключений стали более комфортными", – сказал он.

По другому прогнозу, энергетикам понадобится от двух до пяти недель, чтобы вернуть более или менее комфортный уровень электроснабжения.

Россияне начали обстреливать объекты энергосистемы Украины с 10 октября. От обстрелов пострадали почти 40% энергетической инфраструктуры, из-за чего в Украине начались стабилизационные отключения электричества.

Андрій Водяний

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