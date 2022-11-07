"Надо потерпеть". Отключений света может стать меньше со следующей недели – Укрэнерго
Отключений электроэнергии может стать меньше со следующей недели, если не будет новых обстрелов, заявил в понедельник вечером председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
По его словам, после пяти массированных ракетных ударов и "множества более мелких" самая сложная ситуация сложилась на северо-востоке Украины.
"Здесь есть графики плановых почасовых отключений, и, к сожалению, поверх этих графиков приходится применять дополнительные аварийные отключения, чтобы сбалансировать энергосистему", – сказал Кудрицкий в эфире единого телемарафона.
Дефицит в этих регионах превышает 1000 МВт, сказал он.
Кудрицкий прогнозирует, что значительные отключения в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Харьковская, Сумская, Полтавская области) регионах Украины будут продолжаться до конца этой недели.
"Надо потерпеть несколько дней, – при условии, что не будет обстрелов, – чтобы были ощутимые облегчения для потребителей, и графики отключений стали более комфортными", – сказал он.
- По другому прогнозу, энергетикам понадобится от двух до пяти недель, чтобы вернуть более или менее комфортный уровень электроснабжения.
- Россияне начали обстреливать объекты энергосистемы Украины с 10 октября. От обстрелов пострадали почти 40% энергетической инфраструктуры, из-за чего в Украине начались стабилизационные отключения электричества.
Комментарии