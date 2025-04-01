Нацбанк отменил лимиты в 150 000 грн на карточные переводы

В Нацбанке отметили, что продолжат мониторить ситуацию с рисковыми клиентами

Нацбанк (Фото: НБУ)

Национальный банк Украины не продлил действие ограничений в размере 150 000 грн в месяц для переводов по всем счетам клиентов, которые были наложены в октябре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Нацбанк принял решение не продлевать ограничения по всем счетам – физических лиц, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

В НБУ отметили, что ограничения помогли снизить "аномальный всплеск" объема переводов между счетами физлиц. Кроме того, тенденция к стремительному росту количества открытых платежных карт, которая фиксировалась в сентябре-октябре 2024 года, также прекратилась.

Сообщается, что за время действия регуляторных ограничений начал действовать закон об усовершенствовании функций НБУ по государственному регулированию рынков финансовых услуг. Он предусматривает увеличение суммы штрафов нарушителям платежного законодательства.

Также был разработан и подписан Меморандум по обеспечению прозрачности функционирования рынка платежных услуг. К нему присоединилось "абсолютное большинство банков", обслуживающих розничных клиентов, и предоставляющих платежные услуги, имеющих лицензию на ведение расчетных счетов розничных клиентов.

Кроме того, банки и небанковские поставщики платежных услуг продолжают улучшать работу систем мониторинга платежных операций в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ.

В Нацбанке также отметили, что правоохранители ведут активную работу по выявлению и ликвидации преступных схем. Бюро экономической безопасности (БЭБ) недавно разоблачило сеть, которая насчитывала более 4000 человек-дропов.

А сам Нацбанк за это время наработал концепцию реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле платежных операций. Предложение будет направлено соответствующему комитету Верховной Рады Украины для дальнейшего рассмотрения в апреле.

"Национальный банк и дальше будет мониторить ситуацию и будет работать над другими инициативами, которые усилят эффективность борьбы с преступными схемами с участием дропов, а также при необходимости будет принимать дополнительные меры в соответствии со своим регуляторным мандатом", – подчеркнули в НБУ.