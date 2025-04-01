Нацбанк скасував ліміти у 150 000 грн на карткові перекази

Нацбанк (Фото: НБУ)

Національний банк України не продовжив дію обмежень у розмірі 150 000 грн на місяць для переказів за всіма рахунками клієнтів, які були накладені у жовтні 2024 року. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

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Нацбанк прийняв рішення не продовжувати обмеження за всіма рахунками – фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

У НБУ зазначили що обмеження допомогли знизити "аномальний сплеск" обсягу переказів між рахунками фізосіб. Окрім цього тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні 2024 року, також припинилася.

Повідомляється, що за час дії регуляторних обмежень почав діяти закон щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг. Він передбачає збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства.

Також був розроблений та підписаний Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. До нього доєдналася "абсолютна більшість банків", які обслуговують роздрібних клієнтів, та надавачі платіжних послуг, які мають ліцензію на ведення розрахункових рахунків роздрібних клієнтів.

Окрім цього, банки та небанківські надавачі платіжних послуг продовжують поліпшувати роботу систем моніторингу платіжних операцій відповідно до вимог і рекомендацій НБУ.

У Нацбанку також зазначили, що правоохоронці ведуть активну роботу щодо виявлення та припинення злочинних схем. Бюро економічної безпеки (БЕБ) нещодавно викрило мережу, яка нараховувала понад 4000 осіб-дропів.

А сам Нацбанк за цей час напрацював концепцію реєстру осіб, що потребують посиленого контролю платіжних операцій. Пропозиція буде надіслана відповідному комітету Верховної Ради України для подальшого розгляду у квітні.

"Національний банк і далі моніторитиме ситуацію та працюватиме над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а також за потреби вживатиме додаткових заходів відповідно до свого регуляторного мандата", – підкреслили в НБУ.