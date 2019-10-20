Назначение субсидий. Кабмин упростил процедуру: для кого

Деньги (фото - pixabay.com)

Сегодня, 20 октября, Кабинет министров одобрил изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий некоторым категориям получателей. Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, назначения жилищных субсидий упростят для детских домов семейного типа, военнослужащих и граждан старше 60 лет.

Отмечается, что детские дома семейного типа смогут получить субсидию на сверхурочную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии.

17 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о верификации и мониторинге государственных выплат.

2 октября в Кабмине пояснили, почему уменьшили расходы на субсидии: расходы госбюджета на субсидии в 2020 году уменьшили по сравнению с 2019-м из-за роста доходов граждан.

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