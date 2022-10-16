"Нет никаких сомнений". Зерновое соглашение останется в силе после 22 ноября – Кубраков

Министр инфраструктуры Александр Кубраков уверен, что соглашение о зерновом коридоре останется в силе после 22 ноября. Об этом он заявил в воскресенье после переговоров в Турции с министром обороны этой страны Хулуси Акаром.

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"Стороны-участники "инициативы" – ООН, Турция и Украина – выразили готовность продолжить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. На данный момент нет никаких сомнений, что работа зернового коридора будет продолжена после 22 ноября", – цитирует Кубракова пресс-служба министерства.

Министр инфраструктуры Кубраков был подписантом Инициативы о безопасной транспортировке зерна и пищевых продуктов из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Срок ее действия рассчитан до 22 ноября.

С момента старта и до сегодня она позволила экспортировать из Украины более 7,7 млн тонн агропродукции.

На этой неделе стало известно, что Россия отправила ООН список требований и может выйти из соглашения о зерновом коридоре, если они не будут выполнены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "голодными играми".

Андрій Водяний

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