"Москва возобновляет голодные игры" – Кулеба после угроз РФ выйти из зерновой сделки
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на угрозы России выйти из зернового соглашения, если не будут выполнены ее требования. Глава МИД заявил, что Москва возобновляет "голодные игры".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как сообщает Reuters, постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что РФ направила ООН перечень требований и может выйти из соглашения о зерновом коридоре, действие которого завершается в ноябре, если эти требования не будут выполнены.
"Если мы увидим, что с российской стороны ничего не происходит – экспорта российского зерна и удобрений – то, извините, нам придется посмотреть на это по-другому", – сказал Гатилов.
Кулеба в ответ заявил, что "Россия делает именно то, о чем мы предупреждали: возобновляет голодные игры и ставит под угрозу черноморскую зерновую инициативу".
"Я хочу, чтобы каждая африканская, азиатская, ближневосточная страна знала: Украина не выдвигает дополнительных требований, мы хотим, чтобы коридор продолжал работать", – заявил Кулеба.
Глава МИД призвал все государства и организации "дать понять Москве: шантаж должен прекратиться, и России нельзя подвергать риску миллионы людей". Он подчеркнул, что особенно его призыв касается государств, которые зависят от украинского экспорта зерна.
- Зерновое соглашение начало действовать с 1 августа, когда из порта Черноморск вышло первое судно Razoni с украинским зерном в рамках стамбульского соглашения.
- С 1 августа из украинских портов вышло 231 судно с 5,29 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.
- В сентябре Путин угрожал пересмотром зерновой сделки: заявлял, что Россию "нагло обманули", потому что украинское зерно вывозится не только в Африку.
Комментарии