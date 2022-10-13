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"Москва возобновляет голодные игры" – Кулеба после угроз РФ выйти из зерновой сделки

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 20:51
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на угрозы России выйти из зернового соглашения, если не будут выполнены ее требования. Глава МИД заявил, что Москва возобновляет "голодные игры".

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Как сообщает Reuters, постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что РФ направила ООН перечень требований и может выйти из соглашения о зерновом коридоре, действие которого завершается в ноябре, если эти требования не будут выполнены.

"Если мы увидим, что с российской стороны ничего не происходит – экспорта российского зерна и удобрений – то, извините, нам придется посмотреть на это по-другому", – сказал Гатилов.

Кулеба в ответ заявил, что "Россия делает именно то, о чем мы предупреждали: возобновляет голодные игры и ставит под угрозу черноморскую зерновую инициативу".

"Я хочу, чтобы каждая африканская, азиатская, ближневосточная страна знала: Украина не выдвигает дополнительных требований, мы хотим, чтобы коридор продолжал работать", – заявил Кулеба.

Глава МИД призвал все государства и организации "дать понять Москве: шантаж должен прекратиться, и России нельзя подвергать риску миллионы людей". Он подчеркнул, что особенно его призыв касается государств, которые зависят от украинского экспорта зерна.

  • Зерновое соглашение начало действовать с 1 августа, когда из порта Черноморск вышло первое судно Razoni с украинским зерном в рамках стамбульского соглашения.
  • С 1 августа из украинских портов вышло 231 судно с 5,29 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки. 
  • В сентябре Путин угрожал пересмотром зерновой сделки: заявлял, что Россию "нагло обманули", потому что украинское зерно вывозится не только в Африку. 
Оксана Житнюк
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ООН зерно дмитрий кулеба зерновой коридор стамбульское соглашение
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