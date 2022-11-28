Николаев и дальше останется без днепровской воды – Россия повредила насосную станцию
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город и дальше будет вынужден оставаться без воды из Днепра, несмотря на деоккупацию правобережной части Херсонской области. Об этом говорится в Telegram городского главы.
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Он пояснил, что во время ракетных обстрелов российские войска повредили насосную станцию Николаевводоканала, расположенную в Херсонской области.
Поэтому в течение неопределенного времени в Николаеве будут подавать техническую воду из Бугского лимана.
"Что дальше? Продолжаем ремонтировать сети, которые разрушает соленая вода. Как только разрешит ситуация с безопасностью, оперативно восстановим насосную станцию и вернем Николаеву питьевую воду", — заявил Сенкевич, назвав тактику россиян террористической.
- Проблемы с водоснабжением в Николаеве продолжаются с весны из-за повреждения водовода российскими войсками.
- С 6 мая в Николаеве началось заполнение водопроводной системы города технической, непригодной для употребления водой из реки Южный Буг.
- После деоккупации правого берега Днепра коммунальщики в течение недели восстановили поврежденные участки водовода.
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