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Николаев и дальше останется без днепровской воды – Россия повредила насосную станцию

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 17:06
Николаев и дальше останется без днепровской воды – Россия повредила насосную станцию - Фото
Фото: EPA

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город и дальше будет вынужден оставаться без воды из Днепра, несмотря на деоккупацию правобережной части Херсонской области. Об этом говорится в Telegram городского главы.

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Он пояснил, что во время ракетных обстрелов российские войска повредили насосную станцию Николаевводоканала, расположенную в Херсонской области.

Поэтому в течение неопределенного времени в Николаеве будут подавать техническую воду из Бугского лимана.

"Что дальше? Продолжаем ремонтировать сети, которые разрушает соленая вода. Как только разрешит ситуация с безопасностью, оперативно восстановим насосную станцию и вернем Николаеву питьевую воду", — заявил Сенкевич, назвав тактику россиян террористической.

  • Проблемы с водоснабжением в Николаеве продолжаются с весны из-за повреждения водовода российскими войсками.
  • С 6 мая в Николаеве началось заполнение водопроводной системы города технической, непригодной для употребления водой из реки Южный Буг.
  • После деоккупации правого берега Днепра коммунальщики в течение недели восстановили поврежденные участки водовода.

Читайте также: Оккупанты намеренно оставили Николаев без питьевой воды – расследование BBC

Андрій Водяний
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вода Николаев александр сенкевич
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