Оккупанты намеренно оставили Николаев без питьевой воды – расследование BBC

Расследование BBC показало, что водопровод в Николаев, у жителей которого уже полгода в кранах нет чистой питьевой воды, был преднамеренно подорван российскими войсками.

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Британские журналисты проанализировали спутниковые снимки и фотографии из социальных сетей.

Выяснилось, что водопровод был поврежден между Николаевом и Херсоном в самом уязвимом месте — там, где он выходит на поверхность.

Источник BBC в Николаеве сообщил, что 12 апреля трубопровод протекал в течение примерно восьми часов, было потеряно около 40 миллионов литров воды, прежде чем подача была прекращена. Анализ топографии местности и ее изображений, пишет BBC, подтверждает утечку большого количества воды.

Помимо подтверждения того, что этот участок трубопровода был поврежден, BBC также нашла спутниковые снимки, на которых видны российские войска поблизости.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил журналистам, что этот район находится под контролем оккупантов. Бывший глава ОВА Дмитриий Бутрий сказал, что с россиянами велись переговоры о ремонте трубопровода, но они "не пустили ремонтную бригаду на место".

Крис Кобб Смит, военный эксперт-криминалист, более 20 лет служивший в британской армии и три года проработавший инспектором ООН по вооружениям в Ираке, сказал: "Вероятность того, что это было результатом одного случайного выстрела, бесконечно мала, и крайне маловероятно, что это был результат преднамеренного огневого удара с закрытых позиций".

Он не считает, что водопровод был поврежден танковым снарядом, так как поблизости нет явных воронок.

"Я считаю, что разрушение было вызвано преднамеренным размещением заряда взрывчатого вещества либо непосредственно под трубой, либо, возможно, поверх нее, в наиболее уязвимом месте", – сказал эксперт.

BBC также показала изображения Майклу Уилану, эксперту по безопасности, прослужившему в британской армии более 20 лет. Он согласен с тем, что трубопровод был поврежден взрывчаткой.

В Николаеве BBC получила эксклюзивное изображение, на котором показан еще один участок трубопровода, который был поврежден, и о котором ранее не сообщалось.

Фотография подтверждает, что эта часть трубы была перерезана, а спутниковые снимки этого района показывают, что в то время, когда он контролировался оккупантами, поблизости находилась военная техника.

Эксперт ООН, не пожелавший назваться, сказал, что Николаевский водопровод относится к особо охраняемой категории "объектов, необходимых для выживания гражданского населения" в соответствии с международным гуманитарным правом, что делает любое его повреждение незаконным.

Марко Сассоли, профессор гуманитарного права Женевского университета, согласен, что "это, безусловно, свидетельствует о нарушении международного гуманитарного права".

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Вадим Ребрина

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