Ограничено движение на пункте пропуска "Шегини" – ремонт будет длиться минимум месяц

ГПСУ советует выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы, чтобы избежать пробок и длительного ожидания

Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

На автомобильном пункте пропуска "Шегини" Львовской области временно ограничено движение. Реконструкция пункта и ремонтные работы предварительно будут продолжаться до первой половины мая 2025 года. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Ведомство предупреждает о таких ограничениях движения:

→ на выезд из Украины – для легковых транспортных средств и грузовых машин;

→ на въезд в Украину – для грузового транспорта.

Для избежания пробок и длительного ожидания, ГПСУ советует выбирать другие пункты пропуска при пересечении границы.