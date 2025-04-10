Ограничено движение на пункте пропуска "Шегини" – ремонт будет длиться минимум месяц
На автомобильном пункте пропуска "Шегини" Львовской области временно ограничено движение. Реконструкция пункта и ремонтные работы предварительно будут продолжаться до первой половины мая 2025 года. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
Ведомство предупреждает о таких ограничениях движения:
→ на выезд из Украины – для легковых транспортных средств и грузовых машин;
→ на въезд в Украину – для грузового транспорта.
Для избежания пробок и длительного ожидания, ГПСУ советует выбирать другие пункты пропуска при пересечении границы.
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