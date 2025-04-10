Обмежено рух на пункті пропуску "Шегині" – ремонт триватиме щонайменше місяць

ДПСУ радить обирати інші пункти пропуску для перетину кордону, аби уникнути заторів і довготривалого очікування

Ілюстративне фото: пресслужба ДПСУ

На автомобільному пункті пропуску "Шегині" Львівської області тимчасово обмежено рух. Реконструкція пункту та ремонтні роботи, попередньо, триватимуть до першої половини травня 2025 року. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Відомство попереджає про такі обмеження руху:

→ на виїзд з України – для легкових транспортних засобів і вантажних машин;

→ на в’їзд до України – для вантажного транспорту.

Аби уникнути заторів і довготривалого очікування, ДПСУ радить обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.