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Польша требует использовать замороженные активы РФ для финансовой помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 16:43
Польша требует использовать замороженные активы РФ для финансовой помощи Украине - Фото
Фото: EPA

Польша предлагает увеличить финансовую помощь Украине за счет замороженных российских активов. Об этом в понедельник, 28 ноября, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сказал в Брюсселе.

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Пока что эти российские деньги заморожены в результате санкций Евросоюза. Польський дипломат считает, что их пора использовать.

"Речь идет об активах и резервах олигархов, но и о государственных резервах Российской Федерации. Это должно наконец произойти", — сказал Яблонский.

Он добавил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил об этом с первых месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Это вещи абсолютно понятные, это нужно сделать, потому что эти деньги нужны Украине, эти деньги нужны беженцам, эти деньги нужны странам, которые Украину поддерживают", — сказал замминистра.

  • По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов — $300 млрд из $640 млрд.
  • Министр юстиции Денис Малюська говорил, что у Украины есть устное согласие Запада на передачу $300 млрд резервов России.

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Андрій Водяний
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Павел Яблонский польша санкции против рф финансовая помощь
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