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Популярность инвестиций в облигации от Freedom Finance Украинаp

Популярность инвестиций в облигации от Freedom Finance Украина - Фото
29.08.2019, 15:24

Главный плюс ОВГЗ в том, что они — один из самых надежных видов инвестирования в стране

На правах рекламы

Сегодня ценные бумаги становятся одними из самых популярных альтернатив банковским вкладам. Облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) заметно выделяются среди других инвестиционных инструментов. Это особенно заметно на фоне нынешней экономической ситуации в стране, а также рисков, связанных с долгосрочным инвестированием.

Основные причины, по которым вкладчики предпочитают покупать ОВГЗ:

  • доходность по облигациям выше — 15,7% в гривне и 5,5% в долларах США;
  • из дохода от ОВГЗ удерживается военный сбор в размере 1,5%, но отсутствует НДФЛ — 18%;
  • процентная ставка фиксируется на 4-6 лет.

Главный плюс ОВГЗ в том, что они — один из самых надежных видов инвестирования в стране. Облигации выпускаются Министерством финансов Украины, что гарантирует их погашение со стороны государства в полном объеме. Это означает, что независимо от любых факторов риска, вкладчики получат свои деньги с вероятностью 100%.

Чем обусловлена популярность ОВГЗ

19 июля 2019 года пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что портфель ОВГЗ был увеличен на 16,18 миллиарда. Это прямо говорит о том, что среди резидентов страны увеличился спрос на ОВГЗ.

Во Freedom Finance Украина вы можете приобрести гособлигации, и получать стабильный ежемесячный доход. Также доступна услуга обратного выкупа: инвестор может в любой момент продать ОВГЗ во Freedom Finance Украина, сохранив доходность.

Обратите внимание: Freedom Finance Украина не взимает никаких дополнительных комиссий за ОВГЗ: физические лица оплачивают только стоимость облигаций.

Как выбрать компанию для инвестиций в государственные облигации

Практически каждый инвестиционный банк или компания  предоставляют услуги на определенных условиях. Во многом они очень похожи, а ключевые различия относятся к минимальной сумме, необходимой для покупки государственных облигаций.

Приобретать ОВГЗ можно как в гривне, так и в долларах США. Их стоимость зависит от наличия комиссий, их размеров, а также некоторых других факторов. Поэтому в разных компаниях минимальная сумма за приобретение ОВГЗ отличается. Во Freedom Finance Украина она составляет 1150 гривен либо эквивалент в долларах США.

Почему актуален поиск инвестиционной компании

ОВГЗ в Украине — это государственные ценные бумаги, размещаемые на внутреннем рынке страны. Также во Freedom Finance Украина можно приобрести облигации внешнего займа — в долларах США.

Согласно законодательству, приобрести гособлигации могут все желающие, в том числе и нерезиденты страны. Однако, из-за особенностей юридических процессов, сделать это напрямую не получится. Потенциальный покупатель должен прибегнуть к услугам инвестиционных компаний, имеющих право на проведение операций с ценными бумагами. Freedom Finance Украина обладает необходимыми лицензиями на оказание дилерской, брокерской и депозитарной деятельности.

Важно понимать, что доверия заслуживает только та компания, деятельность которой регулируется соответствующими органами. Инвестор сможет купить ОВГЗ, перепродать их в случае необходимости, а также хранить свой портфель ценных бумаг, получая ежемесячную прибыль.

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ОВГЗ Freedom Finance Украина
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