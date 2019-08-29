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Сегодня ценные бумаги становятся одними из самых популярных альтернатив банковским вкладам. Облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) заметно выделяются среди других инвестиционных инструментов. Это особенно заметно на фоне нынешней экономической ситуации в стране, а также рисков, связанных с долгосрочным инвестированием.

Основные причины, по которым вкладчики предпочитают покупать ОВГЗ:

доходность по облигациям выше — 15,7% в гривне и 5,5% в долларах США;

из дохода от ОВГЗ удерживается военный сбор в размере 1,5%, но отсутствует НДФЛ — 18%;

процентная ставка фиксируется на 4-6 лет.

Главный плюс ОВГЗ в том, что они — один из самых надежных видов инвестирования в стране. Облигации выпускаются Министерством финансов Украины, что гарантирует их погашение со стороны государства в полном объеме. Это означает, что независимо от любых факторов риска, вкладчики получат свои деньги с вероятностью 100%.

Чем обусловлена популярность ОВГЗ

19 июля 2019 года пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что портфель ОВГЗ был увеличен на 16,18 миллиарда. Это прямо говорит о том, что среди резидентов страны увеличился спрос на ОВГЗ.

Во Freedom Finance Украина вы можете приобрести гособлигации, и получать стабильный ежемесячный доход. Также доступна услуга обратного выкупа: инвестор может в любой момент продать ОВГЗ во Freedom Finance Украина, сохранив доходность.

Обратите внимание: Freedom Finance Украина не взимает никаких дополнительных комиссий за ОВГЗ: физические лица оплачивают только стоимость облигаций.

Как выбрать компанию для инвестиций в государственные облигации

Практически каждый инвестиционный банк или компания предоставляют услуги на определенных условиях. Во многом они очень похожи, а ключевые различия относятся к минимальной сумме, необходимой для покупки государственных облигаций.

Приобретать ОВГЗ можно как в гривне, так и в долларах США. Их стоимость зависит от наличия комиссий, их размеров, а также некоторых других факторов. Поэтому в разных компаниях минимальная сумма за приобретение ОВГЗ отличается. Во Freedom Finance Украина она составляет 1150 гривен либо эквивалент в долларах США.

Почему актуален поиск инвестиционной компании

ОВГЗ в Украине — это государственные ценные бумаги, размещаемые на внутреннем рынке страны. Также во Freedom Finance Украина можно приобрести облигации внешнего займа — в долларах США.

Согласно законодательству, приобрести гособлигации могут все желающие, в том числе и нерезиденты страны. Однако, из-за особенностей юридических процессов, сделать это напрямую не получится. Потенциальный покупатель должен прибегнуть к услугам инвестиционных компаний, имеющих право на проведение операций с ценными бумагами. Freedom Finance Украина обладает необходимыми лицензиями на оказание дилерской, брокерской и депозитарной деятельности.

Важно понимать, что доверия заслуживает только та компания, деятельность которой регулируется соответствующими органами. Инвестор сможет купить ОВГЗ, перепродать их в случае необходимости, а также хранить свой портфель ценных бумаг, получая ежемесячную прибыль.