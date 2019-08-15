Прекращено финансирование разработок бронетехники - Укроборонпром

Фото: пресс-служба Укроборонпрома

Минобороны без объяснения причин прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники, например, глубокой модернизации одного из основных танков армии (вероятно, Т-64, - ред.). Об этом пишет пресс-служба госконцерна Укроборонпром.

Речь идет, в частности, о Харьковском конструкторском бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ): там коллектив переводят на двухдневную рабочую неделю "из-за ряда решений Минобороны, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий Украины".

По данным концерна, прекращено финансирование производства БТР-4 "из-за неспособности ООО Лозовской кузнечно-механический завод, монополиста в изготовлении корпусов из стали марки 71, производить необходимое количество корпусов".

Ранее была заблокирована возможность производить корпуса из европейской бронестали на мощностях ХКБМ и других предприятий концерна.

"Таким образом, были искусственно созданы все предпосылки для предотвращения выполнения ХКБМ гособоронзаказа по изготовлению БТР-4 для украинской армии", - утверждают в Укроборонпроме и говорят, что ХКБМ уже хотят оштрафовать за невыполнение заказа - 82,3 млн грн.

Заморожены также разработки по БМП-У и самоходному миномету калибра 120 мм на базе БТР-4.

Комментария Минобороны по этому кейсу пока не было.

За последний год завершились тесты модернизированных ЗРК Куб и ЗРК Тор для системы ПВО Украины, а РСЗО Верба и РСЗО Ольха уже производятся для нужды армии.

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