Премьер Словакии предложил навсегда отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер предложил навсегда отменить пошлины на экспорт из Украины в Евросоюз. Об этом он написал в Twitter.

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Хегер решительно приветствует инициативу вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса снизить до нуля тарифы на экспорт из Украины в ЕС сроком на один год.

"Это – один из элементов словацкого плана для Украины, которым я поделился на саммите в Версале. Только не на один год, а навсегда", – добавил премьер Словакии.

26 апреля сообщалось, что Великобритания снизит до нуля тарифы на все товары из Украины, чтобы поддержать украинскую экономику.

Марк Сировой

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