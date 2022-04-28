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Премьер Словакии предложил навсегда отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 06:35
Премьер Словакии предложил навсегда отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС - Фото
Эдуард Хегер (фото - ЕРА)

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер предложил навсегда отменить пошлины на экспорт из Украины в Евросоюз. Об этом он написал в Twitter.

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Хегер решительно приветствует инициативу вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса снизить до нуля тарифы на экспорт из Украины в ЕС сроком на один год.

"Это – один из элементов словацкого плана для Украины, которым я поделился на саммите в Версале. Только не на один год, а навсегда", – добавил премьер Словакии.

Марк Сировой
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ЕС пошлины экспорт Эдуард Хегер
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