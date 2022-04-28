Премьер Словакии предложил навсегда отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС
28.04.2022, 06:35
Эдуард Хегер (фото - ЕРА)
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер предложил навсегда отменить пошлины на экспорт из Украины в Евросоюз. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Хегер решительно приветствует инициативу вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса снизить до нуля тарифы на экспорт из Украины в ЕС сроком на один год.
"Это – один из элементов словацкого плана для Украины, которым я поделился на саммите в Версале. Только не на один год, а навсегда", – добавил премьер Словакии.
- 26 апреля сообщалось, что Великобритания снизит до нуля тарифы на все товары из Украины, чтобы поддержать украинскую экономику.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии