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Россия поставляет нефтепродукты на танкерах под флагами ЕС в европейские порты – Схемы

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 21:30
Россия поставляет нефтепродукты на танкерах под флагами ЕС в европейские порты – Схемы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

Российские танкеры компании олигарха Владимира Лисина перегружают в море российские нефтепродукты на суда под флагами ЕС, чтобы доставить их в порты стран Евросоюза в обход санкций. Об этом говорится в расследовании издания Схемы.

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Журналисты обнаружили, что начиная с июня 13 российских танкеров выходят загруженными из портов в Азовском и Черном морях в направлении к порту Констанца в Румынии.

Судна останавливаются недалеко от порта и перегружают российские нефтепродукты на танкеры под флагами ЕС, которые доставляют потом продукцию в порты других стран, включая страны ЕС, в обход западных санкций.

Схемы отмечают, что, к примеру, 12 июня российский танкер VF Tanker 11 у берегов Румынии совершил перегрузку российских нефтепродуктов на судно Star Merlin под португальским флагом. После чего, 26 июня судно Star Merlin вошло в порт Греции, где разгрузился и вышел в море уже пустым.

Схемы узнали, что все 13 российских танкеров, которые следуют подобному маршруту, принадлежат компании Volga shipping российского олигарха Владимира Лисина.

Журналисты отмечают, что в отношении Владимира Лисина ввела санкции только Австралия, другие страны ЕС не ввели санкции против российского олигарха.

  • 8 апреля Евросоюз ввел санкций против России, который, в частности, закрывает европейские порты для российских судов. В декабре вступит в силу европейский запрет на страхование и обслуживание танкеров, перевозящих российскую нефть. Соединенные Штаты и Великобритания намерены присоединиться к нему.

Читайте также: Россия нашла путь поставок нефти в обход санкций через египетский порт – Bloomberg

Наталія Фреїк
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