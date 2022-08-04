Россия нашла путь поставок нефти в обход санкций через египетский порт – Bloomberg

Россия, похоже, нашла новый способ доставки своей нефти на рынок в условиях надвигающихся на Москву западных санкций – через один из портов Египта. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным отслеживания судов, рано утром 24 июля на египетский нефтяной терминал Эль-Хамра на средиземноморском побережье был доставлен груз объемом около 700 000 баррелей российской нефти. Через несколько часов другое судно – танкер Crested – забрало из порта нефть, которая частично или полностью могла быть российской.

28 июля Эль-Хамру покинуло судно Chris с почти полными танками нефти.

Как отмечается, эти события затрудняют отслеживание конечного пункта назначения груза.

Порт Эль-Хамра, управляемый египетской компанией Western Desert Operating Petroleum Co., имеет шесть резервуаров для хранения, способных вместить 1,5 млн баррелей сырой нефти, и один буй-швартовщик для погрузки и разгрузки.

Терминал был построен для перевалки сырой нефти, добываемой в западной пустыне Египта, что дает возможность смешивать российскую нефть с местной.

Владелец терминала Эль-Хамра не ответил на неоднократные попытки связаться с ним по телефону.

По информации Bloomberg, Египет уже используется Россией в качестве транзитного маршрута для мазута. Неясно, останутся ли эпизоды в Эль-Хамра единичными случаями или в порт будет постоянно поступать российская нефть.

Ранее танкеры, перевозившие российскую нефть, осуществляли перегрузку сырья с судна на судно у испанского города Сеута в Северной Африке, а в последнее время – в центральной части Атлантического океана.

Запрет Европейского Союза на поставки нефти из Москвы, а также на предоставление страховых и других транспортных услуг должен вступить в силу в конце этого года, что усилит давление на Россию, чтобы она искала и тестировала различные способы доставки своих грузов.

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Наталия Медведева

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