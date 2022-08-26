Россия зарабатывает более $1 млрд в месяц на торговле с США несмотря на санкции – АР

С начала войны Россия продолжает ежемесячно поставлять товары в США на более $1 млрд на фоне действия санкций против страны-агрессора. Об этом сообщает издание AP.

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Издание отмечает, что в американские порты продолжают поступать сотни товаров из России на более $1 млрд в месяц, несмотря на обещание Байдена "причинить боль" российскому диктатору Владимиру Путину посредством эмбарго на импорт водки, алмазов, нефти и других товаров.

По данным Assosiated Press, Россия поставила в США более 3600 партий древесины, металлов, резины и других товаров за последние полгода. Это почти в два раза меньше, по сравнению с товарооборотом между странами за этот же период 2021 года, когда он составлял около 6000 партий.

В частности, администрация Байдена не планирует запрещать поставки партий химических удобрений из России, которых с начала войны прибыли более 100 партий, сообщает АР.

Кроме того, некоторым компаниям разрешили завершить действующие контракты на поставки российских энергоресурсов, на которые ввели эмбарго.

Глава Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О'Браян отметил, что полностью заблокировать торговлю с Россией невозможно, поскольку нарушить мировую торговлю, а также больше навредить США, чем стране-агрессору.

В издании также отмечают, что двусторонняя торговля США и России никогда не была большой. Так что большее влияние оказывают запрет на экспорт товаров США в страну-агрессора, а также замораживание российских активов.

8 марта президент США Джо Байден объявил о введении эмбарго на импорт российской нефти. США стали второй страной, которая решила отказаться от импорта российской нефти, после Канады.

В 2021 году доля российской нефти в импорте США составляла около 3%, а с учетом нефтепродуктов – до 8%.

В Минфине США заявили, что ограничение мировых цен на российскую нефть должно вступить в силу до декабря.

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Наталия Фреик

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